Facebook gedaagd om niet beschermen persoonlijke gegevens

Het Openbaar Ministerie in Washington D.C. brengt Facebook voor de rechter vanwege het Cambridge Analytica-schandaal. Daarbij belandden in 2014 gegevens van miljoenen gebruikers op straat.

Volgens de openbaar aanklager in Washington verzuimde Facebook om de privacy van de gebruikers te beschermen en was het bedrijf misleidend over wie er toegang had tot de gegevens. "Gebruikers lopen het risico gemanipuleerd te worden doordat bedrijven als Cambridge Analytica persoonlijke data kunnen verzamelen zonder toestemming", zegt aanklager Karl Racine.