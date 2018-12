Noodverordening van kracht in Nieuwstadt na vondst handgranaat

Burgemeester Hessels van de gemeente Echt-Susteren heeft per direct een noodverordening afgekondigd na de vondst van een handgranaat, vanmiddag in de tuin van Bandidos-leider Harrie Ramakers. Voorbijgangers kunnen preventief gefouilleerd worden in de straat in Nieuwstadt waar Ramakers woont.

Vanaf morgen is er ook camerabewaking in de omgeving. Tot die tijd houdt een politiepatrouille de buurt in de gaten. Er worden ook verkeersremmende maatregelen genomen, zegt de burgemeester in een gesprek met L1.

Ondertussen blijft het gissen naar het hoe en waarom van het explosief in de tuin, maar Hessels heeft een vermoeden. "Ik kan dit niet los zien van de zaak rondom het verbod op de Bandidos."

Gisteren besloot het gerechtshof om het verbod op de motorclub deels terug te draaien. Het Openbaar Ministerie eiste een algeheel verbod van de Bandidos, maar het hof ging daarin maar gedeeltelijk mee. De landelijke organisatie werd verboden, maar plaatselijke chapters vallen buiten dat verbod.

Geen toeval

Daardoor mogen de chapters hun clubleven weer oppakken. Het kan volgens de burgemeester geen toeval zijn dat er dan een dag later een handgranaat wordt gevonden in de tuin van het kopstuk van diezelfde motorclub. Hessels zegt er alles aan te willen doen om te voorkomen dat er daadwerkelijk wat ontploft.

Overigens betwist Harrie Ramakers dat de granaat iets met de zaak te maken heeft. "Dat ding kan er al maanden liggen." Zijn huis was al eens doelwit van een aanslag. In 2014 sloot burgemeester Hessels de woning voor drie maanden, na twee explosies bij het pand. Ook toen kwamen er verkeersremmende maatregelen en camera's in de straat.