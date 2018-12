Schip van 80 meter blokkeert IJssel bij Bronkhorst

Een 80 meter lang vrachtschip met 1200 ton diesel aan boord ligt sinds vanochtend overdwars in de bocht van de IJssel bij Bronkhorst. Het scheepvaartverkeer is daardoor gestremd.

Volgens Rijkswaterstaat is het schip vastgelopen door problemen met het roer. "Twee sleepboten zijn al de hele dag aanwezig om het schip los te trekken, maar dat is nog niet gelukt. We blijven het proberen", zegt woordvoerder Gertske de Bruijn.

Wanneer de stremming voorbij is, kan ze nog niet zeggen. Tien schepen kunnen ondertussen geen kant op. Rijkswaterstaat probeert het scheepvaartverkeer te waarschuwen. Sommige schippers kiezen voor omvaren en anderen wachten bij de sluis bij Eefde.

Het vastgelopen schip was op weg naar Hengelo, maar als het nu loskomt gaat het onder begeleiding naar Enschede, meldt Omroep Gelderland. Het schip moet daar eerst gerepareerd worden.