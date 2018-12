De draad oppakken na fatale steekpartij op school: 'Het blijft je altijd bij'

Ook de pers vroeg in de begintijd veel aandacht. "Die moest ik van me afhouden, en dat vond ik verdomd moeilijk." Al een uur na het incident stond de straat vol satellietwagens. "Nieuws is dominant, maar het verstoorde wel wat we aan het doen waren." Toen hij aan het einde van de dag naar huis reed, werd hij uitgenodigd bij Pauw & Witteman. Hij weigerde. "We werken in een gemeenschap vanuit waarden die zich niet helemaal verdragen met snel nieuws."

Vorming

Lesgeven gebeurde na het incident maar mondjesmaat, herinnert Senf zich. Docenten wilden al hun aandacht hebben voor de emoties en vragen van leerlingen. "De school is er niet alleen om iemand een vak te leren, maar ook om diegene te vormen." 'Gewoon mens zijn', noemt Senf wat zijn docenten toen deden. En daarna weer over tot de orde van de dag. "Want het geheim van de smid is toch weer terug naar het normale leven. Toch weer over autotechniek praten."

Niet iedereen lukte dat, erkent de oud-directeur. "Ik herinner me dat er docenten overspannen raakten, die zeiden: ik kan nu even niet lesgeven." Ook de resultaten van leerlingen leden onder de dramatische gebeurtenis. "Ik gun niemand een incident als gisteren in Rotterdam. Het is een kras voor het leven."