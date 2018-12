Van grijze graansilo naar grootste boekenplank ter wereld

Tot voor kort was het een groot somber graansilocomplex, nu is het een van de kleurrijkste objecten in de Zuid-Koreaanse havenstad Incheon. 22 kunstenaars hebben het industriële bouwwerk voorzien van een enorme muurschildering, volgens Guinness World Records de grootste ter wereld.

Het kunstwerk was besteld door het stadsbestuur, dat graag af wil van het grijze industriële imago van Incheon, een miljoenenstad ten westen van de hoofdstad Seoel. De muurschildering beeldt 16 boekomslagen uit die verschillende seizoenen laten zien, en vertelt over het volwassen worden van een jongen. De kunstenaars hadden er 850.000 liter verf voor nodig.