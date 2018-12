'Stupid woman', lijkt Corbyn te mompelen over premier May

Het Britse Lagerhuis was vandaag in rep en roer vanwege iets wat oppositieleider Corbyn zou hebben gezegd. Op beelden van het debat is te zien dat hij 'stupid woman' lijkt te mompelen over premier May.

Het gebeurde tijdens het wekelijkse vragenuur van de premier. May reageerde op kritische vragen van Corbyn over haar besluit om de brexit-stemming uit te stellen tot januari. "Ik heb nieuws voor hem. Ik heb wat advies voor hem. Kijk achter u. Ze zijn niet onder de indruk en het land is dat ook niet."

Corbyn was duidelijk niet te spreken over de opmerking van May.: