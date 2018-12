Raad van State: Nederland mag asielzoeker terugsturen naar Italië

Nederland mag asielzoekers blijven terugsturen naar Italië. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak die was aangespannen door een vrouw uit Eritrea.

De asielaanvraag van de vrouw werd in Nederland geweigerd omdat volgens de zogeheten Dublin-afspraken Italië daar verantwoordelijk voor is. De vrouw was namelijk in Italië de Europese Unie binnengekomen en zou daarom daar eerst asiel moeten aanvragen.

De Eritrese voerde bij de Raad van State aan dat ze kwetsbaar is, doordat Italië toegang tot opvanglocaties heeft beperkt tot mensen met internationale bescherming en alleenreizende minderjarigen. De hoogste rechter stelt dat dit niet uitsluit dat er opvangmogelijkheden voor de vrouw zijn in Italië.

Minderjarige kinderen

Wel moet Nederland "bijzondere behoeften of omstandigheden van kwetsbare vreemdelingen" blijven doorgeven aan Rome. De staatssecretaris zal stoppen met het terugsturen van vreemdelingen naar Italië als dat land hiermee geen rekening houdt, schrijft de Raad van State.

De uitspraak heeft geen betrekking op asielaanvragen van gezinnen met minderjarige kinderen die vallen onder 'Dublin'. Die groep, zo ontdekte de NOS, wordt voorlopig niet teruggestuurd naar Italië. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) wil eerst onderzoeken wat de gevolgen voor hen zijn van de aangescherpte opvangeisen in Italië.