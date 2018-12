Gemeenten in Bommelerwaard krijgen alsnog schadevergoeding

De staat moet alsnog 450.000 euro schadevergoeding betalen aan vier gemeenten in de Bommelerwaard. Ze krijgen het geld omdat een Apache-helikopter bij een oefening in 2007 tegen een hoogspanningsleiding aanvloog bij Hurwenen. Ongeveer 50.000 huishoudens in de Bommelerwaard en de Tielerwaard zaten daarna enkele dagen zonder stroom.

De gemeenten Maasdriel, Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen procederen al vanaf 2011 tegen de Staat om de schade verhaald te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. De Staat wilde slechts 10 procent van de kosten betalen die de gemeenten hebben gemaakt om de gevolgen van de stroomstoring op te vangen.

Acceptabele schadevergoeding

De Hoge Raad stelde in 2016 de gemeenten in het gelijk. Om een nieuwe juridische procedure te voorkomen hebben de gemeenten daarna onderhandeld met de Staat over de hoogte van het uit te keren bedrag.

Ze spreken van een 'acceptabele schadevergoeding.' Er was 500.000 euro geƫist. De onderlinge verdeling van het schadebedrag is gebaseerd op de hoogte van de geleden schade per gemeente. De bedragen lopen uiteen van bijna 75.000 euro (Geldermalsen) tot ruim 215.000 euro (Maasdriel).