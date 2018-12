Record aan stamcel-matches door grotere groep donoren

Dit jaar is een recordaantal van 127 Nederlandse donoren gematcht met patiënten wereldwijd die een stamceltransplantatie moeten ondergaan. Vorig jaar waren dat er nog 99 en in 2016 rond de 50.

De toename is het gevolg van een enorme groei van het aantal stamceldonoren. Dit jaar schreven zich 80.000 nieuwe mensen in, onder meer na verschillende oproepen op sociale media. Dat zegt Bert Elbertse van Stichting Matchis, het Nederlandse centrum voor stamceldonoren.

32 miljoen

Matchis heeft nu 270.000 Nederlandse donoren in het bestand, die weer zijn ondergebracht in een internationale databank met 32 miljoen dna-profielen. "Vanuit de hele wereld kan in die databank worden gezocht", zegt Elbertse.

"Bij een match met een Nederlandse donor benaderen wij die persoon. Wil iemand nog steeds meewerken, dan vindt er een afname van stamcellen plaats in een ziekenhuis in Nijmegen of Leiden. Daarna gaan de stamcellen met een speciale koerier naar het ziekenhuis ergens ter wereld waar de patiënt ligt."

Matchis is blij met de grote toename van het aantal donoren, maar het grootste deel van die donoren valt in de categorie 36-55 jaar. "Terwijl uit de statistieken blijkt dat 84 procent van alle matches plaatsvindt met dna van mensen tussen de 18 en 35 jaar", zegt Elbertse. "Een verklaring daarvoor is er niet, maar de statistieken zijn onweerlegbaar."

Campagnes

Het donorenbestand van Matchis bestaat voor 56 procent uit mensen ouder dan 35 jaar. "We zijn dus hard op zoek naar jongere donoren. Op hen gaan we de komende tijd ook onze campagnes richten."

Dat heeft consequenties voor potentiële donoren van 36 tot 55 jaar. Die wil Matchis nog steeds graag hebben, maar vanaf 1 januari moeten ze bij inschrijven wel eenmalige bijdrage van 35 euro betalen. Dat bedrag dekt de kosten van het maken van een donorprofiel. Bij een match krijgen ze hun inschrijfgeld weer terug.

Of deze maatregel oudere donoren gaat afschrikken, zal moeten blijken, zegt Elbertse. "Maar we hopen natuurlijk van niet."