Verlamd Grieks schaap met rolstoel naar Zeeuwse zorgboerderij

Een verlamd Grieks schaap heeft in Nederland nieuw onderdak gevonden. Yiannoula werd als lammetje door een jong stel in de bergen van Kreta gevonden. De kudde had haar verlaten, vermoedelijk omdat ze gehandicapt was.

De twee vinders, Niki en Andreas, namen haar op in hun appartement en brachten haar groot met de fles. Andreas maakte een rolstoel voor haar die hij aanpaste aan haar groei.