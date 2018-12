Vrouw die agent tijdens jaarwisseling doodreed, niet vervolgd

De 29-jarige vrouw die twee jaar geleden tijdens de jaarwisseling een agent uit Boskoop doodreed, wordt niet verder vervolgd. Het Openbaar Ministerie maakte dat vandaag bekend.

De voorwaarde is wel dat de automobiliste tijdens een proeftijd van een jaar niet met politie en justitie in aanraking komt.

Brandje blussen

Het OM kwam tot dit besluit omdat de vrouw zich niet schuldig heeft gemaakt aan een verkeersmisdrijf. Ze beging slechts een overtreding. "De bestuurster heeft alleen de lichtst mogelijke mate van schuld aan de aanrijding gehad."

Agent Mario (36) werd aangereden toen hij met twee collega's was gestopt om een brandje te blussen op de Hoefkade in Den Haag. Daarbij hadden de agenten hun bestelbus op de weg gezet.

Achter de bus langs

Terwijl twee collega's het vuur blusten, liep de agent achter de bestelbus langs. Door de rookwolk die ontstaan was door het blussen zag de vrouw de agent over het hoofd en reed hem aan.

Justitie verwijt de vrouw dat ze haar rijgedrag onvoldoende heeft aangepast toen ze in een rookwolk terechtkwam. Op die overtreding staat een boete of een werkstraf, ook als het slachtoffer komt te overlijden. Daarbij heeft het ongeval "de nodige impact en gevolgen gehad" voor de vrouw.

Uit onderzoek bleek dat de vrouw niet had gedronken of te hard reed. Ook is niet gebleken dat de vrouw aan het bellen was, schrijft Omroep West.