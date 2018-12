Zuid-Afrika vaardigt arrestatiebevel uit voor Grace Mugabe

Zuid-Afrika heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Grace Mugabe, de echtgenote van de voormalig president van Zimbabwe. Ze wordt verdacht van het mishandelen van een model in een hotel in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg.

De mishandeling zou hebben plaatsgevonden in augustus vorig jaar, toen haar man nog aan de macht was in Zimbabwe. Grace Mugabe was met hem meegereisd naar een conferentie in Zuid-Afrika.

Daar sloeg ze naar verluidt het Zuid-Afrikaanse model Gabriella Engels met een stekker. Engels liep een hoofdwond op. Het model had de nacht doorgebracht in een nachtclub met de twee zoons van Mugabe.

Immuniteit

Grace Mugabe moest zich vorig jaar in de zaak al melden bij een rechtbank, maar kwam niet opdagen. Ze keerde terug naar Zimbabwe en beriep zich op haar diplomatieke onschendbaarheid.

Uiteindelijk werd Mugabe inderdaad diplomatieke immuniteit verleend. Dat besluit werd eerder dit jaar nietig verklaard door een rechter. Een woordvoerder van de politie heeft vandaag bevestigd dat er om die reden een arrestatiebevel is uitgevaardigd.