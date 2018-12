'Communicatie Europese diplomaten jarenlang geïnfiltreerd door China'

Het diplomatieke communicatienetwerk van de Europese Unie is jarenlang geïnfiltreerd door vermoedelijk een Chinese hack-eenheid. De hackers kregen via een relatief eenvoudige phishing-operatie toegang tot de systemen van diplomaten op Cyprus en daarmee ook tot het communicatienetwerk van de EU. Dat zegt een Amerikaans beveiligingsbedrijf dat de spionage ontdekte tegen The New York Times.

In de onderschepte berichten bespreken Europese diplomaten onder meer de Russische activiteiten op de geannexeerde Krim. Zo staat in een bericht op 8 februari van dit jaar dat de Krim is veranderd in een 'hot zone' waar mogelijk al kernkoppen zijn geplaatst. Tegen The New York Times zeggen Amerikaanse diplomaten overigens dat daarvoor nog geen bewijs is gezien.

Ook is te lezen wat Europese diplomaten in juli bespraken met de Chinese president Xi Jinping. Xi zou in een gesprek hebben gezegd dat China zich niet laat kleineren door de VS, "zelfs als een handelsoorlog iedereen pijn gaat doen".

'VS blijft belangrijkste partner'

Verder komt de relatie tussen de VS en de EU in de berichten aan bod en de worsteling in Brussel hoe om te gaan met de directe, soms weinig diplomatieke communicatiestijl van president Trump. Europese diplomaten in Washington spreken bijvoorbeeld hoe Brussel moet omgaan met "de negatieve houding naar de EU, die een hoop onzekerheid teweegbrengt". De diplomaten adviseren Brussel om ook buiten Trump, via het Congres, te werken.

Een ander advies, afkomstig van de nummer twee van de EU-diplomatenmissie in Washington, is om de VS te blijven noemen als "onze belangrijkste partner" en eraan toe te voegen dat dat ondanks het feit is dat de EU en de VS het over een aantal zaken niet eens zijn. Daarbij valt te denken aan de oplossing van het klimaatprobleem, handelszaken en de Iraanse kwestie.

Het gaat bij de berichten niet om de gevoeligste communicatie die kon worden ingezien; voor die categorie is de beveiliging scherper. De cyberaanvallers hebben het materiaal niet openbaar gemaakt. Een inlichtingenofficier zegt tegen The New York Times dat het puur om spionage ging. Het Amerikaanse beveiligingsbedrijf dat de ontdekking deed, heeft meer dan 1100 berichten gedeeld met de krant.