Belgische koning Filip praat met politici: hoe nu verder?

Koning Filip van België gaat vandaag met partijvoorzitters praten over hoe het politiek verder moet in het land nu premier Michel het ontslag van zijn regering heeft aangeboden. Belangrijkste vraag: komen er vervroegde verkiezingen, of blijft de regering aan tot 26 mei 2019? Op die dag staan er parlementsverkiezingen gepland in België.

Premier Michel besloot gisteren naar de koning te gaan, nadat een motie van wantrouwen tegen zijn regering was aangekondigd. Die volgde nadat de regering op 8 december zijn meerderheid kwijtraakte. Toen stapte de Vlaams-nationalistische N-VA uit het kabinet, omdat de partij het niet eens was met de Belgische steun aan het VN-migratiepact.

Als de koning het ontslag accepteert, moet het parlement zichzelf nog ontbinden binnen veertig dagen. Dan zouden er eind januari of begin februari verkiezingen kunnen worden gehouden. Maar de verwachting is dat er een zogenoemde 'regering in lopende zaken' komt. Alleen de N-VA en Vlaams Belang lijken vervroegde verkiezingen te willen.

Tijd winnen

De koning heeft met de kerstvakantie voor de deur de tijd om gesprekken te voeren. "Op deze manier kun je gewoon een beetje tijd winnen", zegt professor Patricia Popelier van de Universiteit van Antwerpen tegen de Belgische omroep VRT. Volgens haar is er nu feitelijk al een regering in lopende zaken. "Zodra je het ontslag aanbiedt, ben je in lopende zaken."

Ook politiek commentator Ivan De Vadder denkt dat de huidige situatie premier Michel niet slecht uitkomt. "Dat de premier het ontslag van zijn regering heeft aangeboden, betekent dat de vertrouwensstemming in het parlement als het ware vervalt, want de koning houdt dat beslag in beraad", aldus De Vadder. "Intussen kan het parlement - dat niet ontbonden is en gewoon blijft functioneren - blijven werken zoals het parlement werkt."

Michel gaf eerder al aan niks te zien in nieuwe verkiezingen. Hij wil liever samenwerken met het parlement om lopende zaken af te handelen. Het betekent wel dat zijn regering veel minder zelf kan doen. Er kunnen alleen beslissingen worden genomen die het beleid niet fundamenteel veranderen. Bij dringende zaken, zoals bijvoorbeeld de brexit, kan de regering mogelijk wel meer gedaan krijgen.

Chaotische toestanden

De N-VA, die dus eerder deze maand uit de regering stapte, ziet zo'n constructie niet zitten. "We moeten de keuze maken die de minste chaos met zich meebrengt", zegt fractieleider Peter De Roover. "Wanneer dit het begin is van nog eens vier maanden deze chaotische toestanden, dan denk ik dat naar de kiezer gaan een betere keuze is."

Maar volgens politiek journalist van de VRT Johny Vansevenant krijgt de partij weinig steun voor dat standpunt. "Er is geen enkele regeringspartij die vervroegde verkiezingen wil. Dat betekent dat migratie het thema zou zijn, dat is goed voor N-VA en Vlaams Belang. Maar ik denk niet dat de regeringspartijen hen dat gunnen."

En dat VN-migratiepact waar het allemaal mee begon? Dat wordt vandaag in New York bekrachtigd, ook door België.