Parkeervergunning centrumbewoners fors duurder in grote steden

In 22 gemeenten stijgt het jaarbedrag niet. In 26 andere gemeenten uit de steekproef stijgen de kosten volgend jaar met 2 procent. Goedkoopste is Simpelveld, met een jaarbedrag van 20,60 euro.

Opvallende uitzondering is Hilversum, waar een parkeervergunning juist veel goedkoper wordt. Deze gemeente halveert de prijs van 150 naar 75 euro per jaar en komt daarmee de belofte uit het coalitieakkoord na.