CPB: economie blijft groeien, maar het tempo gaat omlaag

De Nederlandse economie draait nog steeds goed, maar het hoogtepunt is voorbij. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) vanochtend in haar economische voorspellingen voor volgend jaar. Het gaat in 2019 uit van een groei van 2,2 procent.

Na groeipercentages van 2,9 procent in 2017 en 2,6 procent dit jaar, lijkt de piek van de groei daarmee achter de rug. De CPB-cijfers zijn belangrijk, want het kabinet gebruikt ze bij het maken van nieuw beleid.

Wel groeit de economie nu voor het vierde jaar op rij harder dan het gemiddelde in de rest van Europa. Tegenover de Nederlandse groei van 2,6 procent scoort de eurozone 2 procent. Ook volgend jaar zijn de cijfers in het voordeel van Nederland: 2,2 procent groei tegenover 1,7 procent in de eurozone.

Te weinig personeel

De onzekerheden die de economie negatief kunnen beĆÆnvloeden, zijn groot. In het buitenland gaat het dan om de ontwikkelingen rondom het handelsconflict tussen de VS en China, de brexit, de Italiaanse begroting en demonstraties in Frankrijk.

In ons land kan de groei lager uitvallen als bijvoorbeeld geplande overheidsuitgaven niet doorgaan. Ook de krapte op de arbeidsmarkt is een probleem. Veel bedrijven - bijvoorbeeld in de bouw - merken dat zij minder kunnen groeien doordat er te weinig handen zijn om het werk te verrichten.

"De cijfers zijn nog steeds mooi. De arbeidsdeelname van mensen en de werkloosheid zijn weer terug naar de niveaus van voor de grote recessie. Maar de vooruitzichten worden wel minder rooskleurig", zegt CPB-directeur Laura van Geest in een reactie.

Nationale schuld daalt

Het CPB denkt verder dat de werkloosheid volgend jaar daalt naar 3,6 procent, van 3,9 procent dit jaar. De inflatie wordt wel flink hoger met 2,4 procent volgend jaar tegen 1,6 dit jaar. Dat komt vooral door de stijging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. De lonen gaan echter ook omhoog en de koopkracht verbetert volgend jaar met 1,6 procent.

Het gaat volgens het planbureau ook goed met de overheidsfinanciƫn. De nationale schuld daalt volgend jaar naar 48,9 procent van het bruto binnenlands product. Verder heeft de overheid voor het derde jaar op rij een begrotingsoverschot van minimaal 1 procent.

Afgelopen dagen concludeerden De Nederlandsche Bank en Rabobank ook al dat de groei van de economie iets afneemt. Al is het CPB iets positiever dan De Nederlandsche Bank, die groeipercentages van 2,5 procent dit jaar en 1,7 procent voor de jaren 2019 en 2020 voorspelt.