Peilingwijzer: Forum voor Democratie enige winnaar

De grootste verliezer van 2018 in de Peilingwijzer is D66, dat 4 zetels terugzakte. Louwerse herinnert aan de geschiedenis van deze partij, die in de regering vrijwel altijd achteruit holt. "Een goed voorbeeld is 2006, toen de partij nog maar 3 zetels in de Kamer over had."

Maar D66 is niet de enige coalitiepartij die zetels verloor het voorbije jaar: dat geldt zeker ook voor VVD en CDA. De enige die een zeteltje wint in 2018 is de ChristenUnie op 6 tot 8.

Een andere partij die iets wegzakt, is 50Plus op 3 tot 5 zetels. De Partij voor de Dieren doet het beter met 6 tot 8. Denk komt uit op 4 tot 6, maar ook dat is winst, om precies te zijn 2 zetels ten opzichte van een jaar geleden. De SGP is op dit moment de kleinste partij in de Peilingwijzer met 2 tot 4.