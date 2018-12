15.000 euro tipgeld voor Brabantse cold case

De politie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de dader van de moord op Mariët Peters uit Sint Hubert. De destijds zwangere vrouw werd in 1992 om het leven gebracht en de politie hoopt dat mensen die meer weten nu wel willen praten, schrijft Omroep Brabant.

De toen 26-jarige Mariët Peters werd op 24 december in haar huis gewurgd en later die dag door haar man gevonden. Er werden destijds geen dader of daders aangehouden. De belangrijkste aanwijzingen zijn een witte Ford Transit die in Peters' straat is gezien en een voetafdruk van een Adidas-sportschoen.

De politie denkt niet dat de dader of daders het op Mariët Peters gemunt hadden. "We denken dat het om een uit de hand gelopen inbraak gaat", zei woordvoerder Willem van Hooijdonk in het tv-programma Opsporing Verzocht, waar de cold case werd besproken. "Waarom er zo veel geweld is gebruikt, is ons ook een raadsel."