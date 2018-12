Big-regisseur Penny Marshall overleden

In haar huis in Los Angeles is de Amerikaanse actrice en regisseur Penny Marshall overleden. Ze stierf op 75-jarige leeftijd aan de complicaties van diabetes.

Marshall was in 1988 de eerste vrouwelijke regisseur van wie een film meer dan 100 miljoen dollar in het laatje bracht. Dat lukte met Big, waarin Tom Hanks een kind speelt dat in het lichaam van een volwassen man terechtkomt.

Beroemd werd deze pianoscène met Hanks en Robert Loggia: