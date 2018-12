Bewakingsbeelden van contactpersoon bedreiger Wilders getoond

De politie vermoedt dat de verdachte Pakistaan mogelijk hulp heeft gekregen in Nederland. Hij reisde met een andere man van station Amsterdam Sloterdijk naar Den Haag. Die man was mogelijk op de hoogte van de plannen van zijn reisgenoot. Hij werd later nog in zijn eentje gesignaleerd door een bewakingscamera op de Grote Marktstraat in Den Haag.

Opsporing Gezocht toonde ook beelden van een man die op het station in Den Haag sprak met de later aangehouden verdachte. Deze persoon werd onherkenbaar in beeld gebracht, want hij wordt alleen gezocht als getuige.