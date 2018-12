Verdachte schietincident Rotterdamse school is eerder veroordeeld

De verdachte van het schietincident vanmiddag op een vmbo-school in Rotterdam, waarbij een meisje van 16 om het leven kwam, is meerdere keren veroordeeld, melden bronnen aan de NOS. In zeker één geval ging het om een geweldsmisdrijf.

Het zou gaan om Bekir E., een 31-jarige Rotterdammer met een Turkse achtergrond. Hij staat sinds deze zomer onder toezicht van de reclassering, bevestigt het Openbaar Ministerie.

Ook het slachtoffer, Humeyra Ö., heeft een Turkse achtergrond. Volgens medeleerlingen hadden de twee enige tijd een relatie waarin veel problemen speelden. Toen het meisje een punt achter de verhouding zette, bleef E. haar lastigvallen. Vriendinnen van Ö. zouden daarvan melding hebben gemaakt bij de school, maar die ontkent dat.

Ruzie families

Er circuleren berichten op sociale media dat er een ruzie is ontstaan tussen familieleden van de verdachte en die van het slachtoffer. De politie zegt die geluiden ook te hebben gehoord.

Het incident vond vanmiddag rond 13.00 uur plaats op het Designcollege aan de Essenburgstraat in Rotterdam-West. Het slachtoffer zou buiten zijn opgewacht door E., die haar al schietend achtervolgde tot de fietsenstalling.

Ooggetuigen zeggen acht schoten te hebben gehoord. Volgens bronnen werd er zeker vier keer van dichtbij op het slachtoffer geschoten. Het meisje stierf ter plekke na een vergeefse reanimatie.