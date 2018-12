Rouw op Rotterdamse school na moord: 'Dit is ergste wat kan gebeuren'

Scholieren en docenten van het Designcollege in Rotterdam zijn in rouw. In de fietsenstalling van het Designcollege is vanmiddag een 16-jarig meisje doodgeschoten. De politie heeft kort daarna een 31-jarige man uit Rotterdam aangehouden. "Dit is het ergste wat er kan gebeuren", zegt bestuursvoorzitter Mark Otto van LMC Voortgezet Onderwijs, waar de school onder valt. "Dit is verschrikkelijk."

Het slachtoffer en de verdachte hadden relatieproblemen volgens leerlingen van de vmbo-school. Otto gaat daar niet op in. "Het enige dat ik kan zeggen, is dat het slachtoffer een leerling was van deze school. Ze zat in de vierde klas, in haar eindexamenjaar."

Volgens een vriend van het slachtoffer had de verdachte een relatie met het 16-jarige meisje: