Twee kabinetsonderzoeken naar screening zwangere vrouwen

Niet-invasieve of belastende onderzoeken

Allebei de onderzoeken zijn niet lichamelijk belastend voor de zwangere vrouw. De 13-weken echo werkt hetzelfde als de 20-weken echo. Met een apparaat wordt als het ware door de buikwand heen gekeken, op een scherm is te zien hoe het kind eraan toe is.

Nu krijgen zwangere vrouwen pas bij twintig weken een echo die kan aantonen of er ernstige afwijkingen zijn, maar dan is er niet veel tijd meer om te beslissen over een abortus. De Gezondheidsraad vindt dat nadelig. De grens voor abortus ligt bij 24 weken.

De NIP-test is een dna-test op een klein buisje bloed van de zwangere vrouw. Daarin zit ook het erfelijk materiaal van het embryo of de foetus. De test kan al vanaf 11 weken zwangerschap. Er wordt gekeken naar de meest voorkomende chromosoomafwijkingen. De test biedt geen 100 procent uitsluitsel, maar er kan wel uit worden afgeleid of nader onderzoek nodig is.