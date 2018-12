Duitse auto-industrie verzet zich tegen Brusselse CO2-normen

In autoland Duitsland is veel weerstand tegen de ambitieuze CO2-uitstootdoelen van de Europese Unie. Gisteren is in Brussel afgesproken dat nieuwe personenauto's in 2030 37,5 procent minder CO2 mogen uitstoten dan in 2021. Duitse autobouwers noemen de doelen "overdreven en onrealistisch". Ook vanuit de Duitse regering klinken sceptische geluiden.

"Dit raakt aan de grens van wat technisch en economisch haalbaar is", zegt minister van Economische Zaken Peter Altmaier tegen de krant Handelsblatt. De Duitse regering maakte zich - samen met de auto-industrie - hard voor een CO2-reductie van 30 procent. Altmaier waarschuwt dat de nieuwe doelen de economie zouden kunnen schaden en de industrie mogelijk overvragen. De minister wil de doelen in 2023 nog eens tegen het licht houden.

'Te veel eisen, te weinig steun'

"Nergens anders in de wereld zijn de normen zo streng", schrijft Bernhard Mattes, voorzitter van de Duitse auto-industriegroep in een verklaring. "We streven ook naar een emissieloze toekomst, maar die moet wel betaalbaar en te realiseren zijn." Volgens Mattes wordt de concurrentiepositie van de Europese autobouwers hiermee verslechterd en zal het leiden tot een groot verlies aan banen.

"Niemand weet nog hoe de doelen het best te bereiken zijn", zegt Mattes. Dat ligt volgens hem aan een aantal factoren die nog onzeker zijn, onder meer hoeveel mensen overstappen op elektrische auto's. Daarin ziet de voorzitter ook een belangrijke rol voor de regering: die moet het netwerk van laadpalen uitbreiden. "Er wordt te veel van ons gevraagd en er is te weinig steun", aldus Mattes. Ook VW-chef Herbert Diess roept de regering op om meer te investeren, bijvoorbeeld in accufabrieken.

Aan tafel bij de onderhandelingen in Brussel zat de minister van Milieu, SPD'er Svenja Schulze. Zij toont zich wel optimistisch over de afgesproken normen. "Dit is een goed resultaat dat ons zal helpen bij de klimaatbescherming en bij het creëren van de banen van de toekomst", zei ze na afloop van de bijeenkomst.

Maximumsnelheid?

Sommige milieuclubs gaan de afgesproken normen niet ver genoeg. De actiegroep Deutsche Umwelthilfe (DUH) - die via de rechter in meerdere steden een rijverbod voor diesels ouder dan drie jaar afdwong - noemt het een lauwwarm compromis. De afgesproken normen gelden alleen voor nieuwe auto's, terwijl er veel meer nodig is om het tij te keren, zegt Jürgen Resch van de DUH.

Daarbij zijn ook heilige huisjes niet veilig. Resch pleit voor een maximumsnelheid van 120 kilometer per uur in heel Duitsland. "Een emotioneel beladen onderwerp hier ja, maar op dit moment wel gerechtvaardigd. We zitten in een klimaat-noodsituatie."

Op dit moment is er in de Bondsdag geen meerderheid voor zo'n landelijke limiet. Resch ziet op dit moment geen mogelijkheden om het via juridische weg af te dwingen. Hij heeft de politiek daar dus voor nodig. "Maar de tijd was nog nooit zo gunstig om dit onderwerp weer eens hoog op de agenda te krijgen", aldus Resch.