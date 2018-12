'Opening Lelystad Airport in 2020 wordt steeds ingewikkelder'

Minister Van Nieuwenhuizen is nog steeds van plan om Lelystad Airport in 2020 te openen, maar het wordt volgens haar wel "steeds ingewikkelder". Ze zei dat voor het begin van het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe luchthaven.

Het is de bedoeling dat Lelystad vakantievluchten gaat overnemen van Schiphol. Maar de Europese Commissie keurde die plannen af omdat ze in strijd zouden zijn met de vrije markt. Lelystad zou ook nieuwe aanbieders moeten kunnen aantrekken. Ook bleek dat veel luchtvaartmaatschappijen hun vakantievluchten helemaal niet willen verplaatsen naar Flevoland.

De opening van Lelystad is al twee keer uitgesteld, en door de nieuwe tegenslag wordt het steeds lastiger om 2020 te halen, liet de minister voorafgaand aan het debat weten. Ze vindt het een lastige puzzel, maar zegt nog steeds te zoeken naar een oplossing.

Spanningen in coalitie

Ook in coalitie leidt de discussie over Lelystad Airport tot spanningen. CDA, D66 en ChristenUnie houden vast aan het oorspronkelijke plan van Lelystad als overloop van Schiphol. Autonome groei is voor die partijen vooralsnog onbespreekbaar.

Ze botsen daarmee met de VVD, de partij van Van Nieuwenhuizen. Kamerlid Dijkstra zei in het debat dat hij niet krampachtig wil vasthouden het oorspronkelijke plan. "Het alternatief, Lelystad niet openen, levert veel grotere schade op voor de economie."

Volgens de VVD is opening van Lelystad vooral belangrijk voor Schiphol, zodat daar meer ruimte is voor internationale vluchten en vrachtvluchten.

Het debat over de luchtvaart is live te volgen op NPO Politiek.