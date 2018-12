Regering-May: bedrijven moeten in actie komen voor no-dealscenario

De Britse regering heeft besloten de voorbereidingen voor een brexit zonder afspraken met Brussel op te schroeven. Zo krijgen bedrijven een online informatiepakket om hen te helpen de juiste maatregelen te nemen.

De komende dagen krijgen 80.000 bedrijven een e-mail met advies over de benodigde stappen. Ook EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen, kunnen een bericht uit Londen verwachten.

Uitgangspunt voor de regering blijft de brexit-deal die er ligt door het Lagerhuis te krijgen, zei brexitminister Barclay na afloop van een ongebruikelijk lange kabinetsvergadering. Maar met slechts 100 dagen te gaan voor de uittredingsdatum van 29 maart is het nog onduidelijk hoe premier May genoeg steun voor de afspraken met Brussel kan vergaren. Gisteren maakte ze bekend dat de stemming in de week van 14 januari wordt gehouden.

Dreigende tekorten

Als het Verenigd Koninkrijk in maart zonder nadere afspraken uit de EU stapt, wordt er rekening gehouden met een stagnerende aanvoer van goederen via de havens en lege schappen in de Britse winkels. Minister van Defensie Williamson maakte bekend dat 3500 militairen in dat geval standby staan om ingezet te worden bij eventuele ordeproblemen.

De regering heeft ook besloten zo nodig 2 miljard pond (ruim 2,5 miljard euro) beschikbaar te stellen aan ministeries die noodmaatregelen moeten nemen om de gevolgen van een no deal op te vangen.

Motie van wantrouwen

Labour-leider Jeremy Corbyn diende gisteren een motie van wantrouwen in tegen premier May, vanwege haar uitstel van de stemming over de brexitdeal tot medio januari. De regering noemt het symbolische gebaar van Corbyn een 'stunt' en ruimt geen tijd in voor een debat in het Lagerhuis over de motie.

Andere partijen hebben Corbyn gevraagd om nu een - zwaardere - motie van wantrouwen tegen de regering in te dienen. In dat geval moet er wel tijd voor een stemming worden ingeruimd.