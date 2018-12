Weer levenslang geëist voor liquidaties in Amsterdamse Staatsliedenbuurt

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw levenslang geëist tegen twee mannen die terechtstaan voor een dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, en een poging tot liquidatie. De slachtoffers werden gedood in december 2012.

De twee verdachten, Adil A. (30) en Anouar B. (38), werden door een lagere rechter al tot levenslang veroordeeld. Bij de liquidatie werd veel geweld gebruikt. De daders achtervolgden hun slachtoffers in een woonwijk, al schietend met automatische wapens. Een van de kogels die ze afvuurden werd teruggevonden in een kinderkamer.

De schutters hadden het gemunt op de Amsterdamse crimineel Benaouf A., maar die wist te ontkomen. De gebeurtenissen in de Staatsliedenbuurt worden gezien als het begin van een liquidatiegolf in de Amsterdamse onderwereld.

Grote gewetenloosheid

Dat de daders ook op twee motoragenten hebben geschoten, was voor de rechtbank in 2015 een belangrijke overweging om de twee mannen levenslang op te leggen. Die motivatie komt ook weer terug in de eis van het OM in hoger beroep: "Het gedrag van de schutters, een liquidatie in een woonwijk en het schieten op agenten kenmerkt zich door grote gewetenloosheid. In een tijdbestek van minder dan tien minuten zijn twee doden gevallen en waren drie mensen bijna gedood", aldus het OM.