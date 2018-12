Mensen redden uit het water: 'Stop, denk, doe', zeggen deskundigen

Het gebeurt helaas vaker dat redders een poging om iemand uit het water te halen met hun leven moeten bekopen. Zo verdronk in oktober in Israël een 55-jarige man uit Gelderland toen hij kinderen wilde redden. Die werden uiteindelijk zelf uit het water gehaald, maar de Nederlander verdronk zelf in de golven. Op Texel verdronk in augustus een 50-jarige man toen hij zijn zoontje uit het water wilde redden.

Mensen moeten zich twee keer bedenken voor ze aan een reddingspoging beginnen. "Wij adviseren mensen om maar één ding te doen", zegt Rob Dijkstra van de brandweer Gooi en Vechtstreek. Hij was 34 jaar duiker. "En dat is melding maken bij de hulpdiensten."

Gevaar

Volgens Dijkstra blijken op het oog overzichtelijke situaties ingewikkelder als je eenmaal in het water ligt. "Het water kan in de zomer bijvoorbeeld aan de oppervlakte best warm zijn, maar als je een halve meter of meter omlaag gaat is het 10 graden kouder. In zee hebben mensen bovendien last van de sterke stromingen en in een Amsterdamse gracht liggen onder het water fietsen of winkelwagentjes waar je door geblesseerd raakt."

Onderkoeld

In de winter is er nóg een gevaar: de kou. Iemand raakt snel onderkoeld. "Stel dat je überhaupt bij een auto die in het water is gereden kunt komen, dan moet je nog eens de mensen eruit zien te halen. Het is geen zwembad, je hebt geen trappetjes. Je kan er niet achteraan. Dat red je niet", vertelt Dijkstra. "Ook moet je dan watertrappelen met iemand in je armen. "Probeer dat maar eens met kleding en schoenen aan. Hoe lang houdt u dat vol?"

Phil Rustell van Duikcentrum Loosdrecht sluit zich aan bij de woorden van Dijkstra. "Stop, denk, doe", is zijn advies. "Het advies is niet in het water springen zonder eerst aan je eigen veiligheid te denken. Het is een natuurlijke menselijke reactie om er achteraan te springen. Maar het enige wat je creëert, is meer slachtoffers."