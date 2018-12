Zware taak dj's NPO 3FM met Serious Request nieuwe stijl

Vlak voor kerst plaatjes aanvragen bij het Glazen Huis: het is bijna nationale traditie geworden. Maar het concept van Serious Request is na 15 jaar versleten. De radio-dj's van NPO 3FM beginnen daarom vandaag aan een andere uitdaging: ze wandelen vanuit verschillende plaatsen in Nederland naar Utrecht en doen tussendoor uitdagingen. Platen aanvragen kan overigens nog steeds. De zender hoopt niet alleen op nieuwe glans voor de kerstactie, maar ook op nieuwe luisteraars. Want die zijn hard nodig.

Het epicentrum van Serious Request: Lifeline, zoals de nieuwe naam is, staat in dit jubileumjaar weer in Utrecht - de plek waar het allemaal begon. Maar het Glazen Huis komt niet terug. Concertzaal Tivoli wordt een coördinatiecentrum voor Serious Request nieuwe stijl.

Ook al bracht de actie afgelopen jaar nog 5 miljoen euro op, de kritiek op de kerstactie nam toe. Dat richtte zich vooral op de vercommercialisering van Serious Request: bedrijven zouden maar al te graag meeliften op het succes van de kerstactie, wat niet ten goede kwam aan een 'verbindend kerstgevoel'.

Verandering onontkoombaar

Ook de kosten voor de organisatie rezen pan uit. Zo betaalde Breda twee jaar geleden 750.000 euro om het evenement in goede banen te leiden. Ook zouden de goede doelen, 'stille rampen' waar het Rode Kruis zich voor inzet, te ver van huis zijn.

Door het geslonken marktaandeel van de radiozender, dat hand in hand lijkt te gaan met het succes van Serious Request, is verandering onontkoombaar. Was dat marktaandeel in piekjaar 2012 nog 11,2 procent (en werd een recordopbrengst van 14 miljoen opgehaald), nu is het marktaandeel geslonken naar 2,5 procent. Een dieptepunt.