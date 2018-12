Veteraan, vechtsporter en filmacteur Jon Bluming overleden

Voormalig vechtsporter en filmacteur Jon Bluming is overleden. Bluming was grootmeester in traditionele Japanse vechtsporten en Korea-veteraan. Ook acteerde hij in Nederlandse speelfilms, schrijft RTV Utrecht.

In de Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953 meldde Bluming, toen 17 jaar oud, zich als vrijwilliger in een Nederlands bataljon dat bij de Amerikanen was ingedeeld. Volgens zijn biografie raakte hij daarbij twee keer gewond.

Bluming specialiseerde zich in de jaren vijftig in Seoel in de Koreaanse vechtsport Taekgyon. Ook volgde hij judotrainingen van gerenommeerde judoka's in Japan. Bluming was in 1964 in belangrijke mate betrokken bij de oprichting van de International Karate Organization. Wim Ruska was een van zijn leerlingen.

Als acteur was Bluming in de jaren 70 en 80 te zien in onder meer De inbreker, Turks fruit, Naakt over de schutting, en Hoge hakken, echte liefde. Bluming was 85 jaar.