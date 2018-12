Grote politieactie in Berlijn tegen financier jihadisme

De Duitse autoriteiten hebben vanochtend in Berlijn in een operatie tegen jihadisme invallen gedaan. De politie, veiligheidsdiensten en ordetroepen onderzochten onder meer een salafistische moskee in de wijk Wedding.

Verder werden ook invallen gedaan in enkele appartementen. De politie nam gegevensdragers, zoals laptops, smartphones of harde schijven in beslag. Bij de actie waren ongeveer honderd mensen betrokken.

De autoriteiten hadden het gemunt op een imam die in de salafistische moskee predikt. Hij wordt verdacht van het financieren van een jihadist in Syriƫ. Met het geld dat hij stuurde, zijn volgens de Duitse justitie wapens gekocht om aanslagen mee te plegen.

'Ontmoetingsplek extremisten'

De verdachte werkte in de as-Sahaba-moskee. Dat gebedshuis is al langer in beeld bij de Duitse veiligheidsdiensten en wordt gezien als ontmoetingsplek van radicale moslims, meldt de Berliner Morgenpost.

Die krant schrijft dat ook Anis Amri, de man die in 2016 de aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn, een bezoeker was van de as-Sahaba-moskee.