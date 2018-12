Russisch schip dat aan de ketting lag, loopt vast voor Britse kust

Het Russische vrachtschip Kuzma Minin dat zeven maanden vanwege geldproblemen aan de ketting lag in de haven van Terneuzen, is vastgelopen voor de Britse kust. Het schip ligt zo'n 100 meter van het strand van Falmouth in Cornwall, schrijft Omroep Zeeland.

Britse media melden dat het schip vanmorgen rond 07.00 uur Nederlandse tijd in zwaar weer vastliep. Er zou geen vracht aan boord zijn en voor zover bekend zijn er geen schadelijke stoffen vrijgekomen.

Sleepboten proberen het 16.000 ton zware schip later vandaag bij vloed vlot te trekken. Volgens Britse media zijn er achttien mensen aan boord. Een helikopter van de Britse kustwacht is op het dek geland.

Honger

Begin deze maand vertrok het vrachtschip van rederij Murmansk Shipping Company naar Denemarken. Een lening maakte dat mogelijk, daardoor werd het laatste beslag van een schuldeiser opgeheven.

In september was de situatie voor de bemanning uitzichtloos. De zeelui hadden nauwelijks eten en medicijnen. De bemanning verliet het schip echter niet, want dan zouden ze afstand doen van hun loon en zelf de thuisreis moeten betalen.

Inwoners van Terneuzen, havenmedewerkers en transporteurs zorgden voor voedsel.