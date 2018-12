Milieudienst dreigt Shell Pernis met hoge boete

Shell Pernis moet een boete van 50.000 euro betalen per dag als het bedrijf opnieuw verzuimt om de ontsnapping van een stof te melden bij de Milieudienst Rijnmond. De totale boete kan oplopen tot 200.000 euro.

De dienst dreigt met die sanctie, omdat de raffinaderij in augustus de autoriteiten niet op tijd informeerde over een witte stof die ontsnapte en neerdaalde in Poortugaal en Hoogvliet, schrijft RTV Rijnmond.

Tuinmeubels

Bij Shell was die dag een storing in een fabriek. Daar had de onderneming binnen 15 minuten een zogeheten CIN-melding over moeten doen, zodat hulpdiensten weten dat hun inzet mogelijk nodig is.

De niet geplande uitstoot van witte stof werd pas veel later opgemerkt toen omwonenden de milieudienst meldden dat hun tuinmeubels onder zaten. Het poeder was door de wind buiten het terrein van Shell terechtgekomen.

Het bedrijf meldde het voorval pas 's avonds laat. De witte stof bevatte vooral klei en aluminium-oxide. Bij hoge concentraties is het gevaarlijk; in dit geval ging het om een lage concentratie.

Shell heeft op grond van de Wet milieubeheer onderzoek moeten doen naar de storing. Daaruit bleek dat een tijdelijke oplossing voor een productieprobleem ertoe leidde dat de uitstoot niet via een stoffilter liep.