Advies: geef jonge baby's één vaccinatie minder tegen kinkhoest

Heel jonge baby's kunnen in het vervolg toe met twee in plaats van drie vaccinaties tegen kinkhoest. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan staatssecretaris Blokhuis van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. Het kan omdat alle zwangere vrouwen in Nederland vanaf 1 januari 2019 een vaccinatie tegen kinkhoest krijgen aangeboden. In principe krijgen vrouwen die tussen de 28ste en 32ste week van de zwangerschap, met een uitloop tot 38 weken.

De vaccinatie van hun moeders beschermt pasgeboren baby'tjes tot ze zelf na drie maanden hun eerste vaccinatie krijgen. En als ze tot de kleine groep behoren die toch kinkhoest krijgt, dan verloopt die veel milder. Het nieuwe vaccinatieschema is minder belastend voor de baby'tjes.

De vaccinatie tegen kinkhoest wordt gegeven in een combinatievaccin dat behalve tegen kinkhoest bescherming biedt tegen difterie, polio, tetanus, hepatitis B en Hib, een bacterie die hersenvliesontsteking kan veroorzaken.

Andere vaccins

Het aanpassen van het schema voor de kinkhoestvaccinaties heeft geen gevolgen voor de werkzaamheid van die andere vaccinaties. Hetzelfde geldt volgens de auteurs van het advies Vaccinatieschema zuigelingen na maternale kinkhoestvaccinatie voor het apart toegediende, maar gelijktijdig gegeven vaccin tegen de pneumokokkenziekte.