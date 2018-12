Sporadische gevechten na ingaan bestand Jemenitische havenstad Hodeida

Als er niet meer gevochten wordt, kunnen voedsel en medicijnen weer Hodeida binnenkomen. Voor miljoenen Jemenieten dreigt hongersnood. Zeventig procent van wat Jemen importeert komt binnen via de havenstad aan de Rode Zee.

Hoopvol

Landencoördinator van Artsen Zonder Grenzen Ton Berg is hoopvol, zegt ze vanuit de zuidelijke stad Aden. "Ik denk dat het even duurt voordat iedereen goed geïnformeerd is en zich houdt aan het bestand."

Voor de hulporganisatie is de stad niet van het allergrootste belang. "Wij voeren een groot deel aan via Aden. Medicijnen hebben niet zo'n groot volume als voedsel of brandstof."