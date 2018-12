Rutger Ploum voorgedragen als nieuwe CDA-partijvoorzitter

Het partijbestuur van het CDA draagt partijsecretaris Rutger Ploum voor als nieuwe partijvoorzitter. Hij volgt Ruth Peetoom op, die bezig is aan haar tweede en laatste termijn. Volgens de CDA-statuten mag iemand maar twee keer vier jaar achter elkaar de functie bekleden. Peetoom is voorzitter sinds 2011.

Ploum (53), die een advocatenkantoor heeft in Rotterdam, is sinds zijn vijftiende actief in de partij. Hij is geboren in Brabant en woont met zijn vrouw en drie dochters in Bergambacht.

Volgens Ploum verkeert CDA in een uitdagende fase. "Minder leden en minder financiƫn vragen om actie. Ook discussie over de koers op middellange termijn wordt volgens velen niet genoeg gevoerd. Of het CDA nu in de regering zit of niet, die koers moet steeds besproken en bijgesteld worden."

Dichter bij de mensen

Verder wil hij aan de slag om de partij te vernieuwen. "Wij moeten meer lef en durf tonen. Wij moeten barmhartig zijn en dichter bij de mensen staan."

Ploum is als enige kandidaat voorgedragen door de selectiecommissie van CDA. Er kan zich binnen drie weken nog een tegenkandidaat melden.