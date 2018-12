Japan investeert bijna 200 miljard euro in strijdkrachten

Japan gaat de komende vijf jaar bijna 200 miljard euro investeren in zijn strijdkrachten. De regering heeft besloten om tientallen straaljagers en langeafstandsraketten te kopen. Ook wordt er geïnvesteerd in de mogelijkheden voor cyberoorlogvoering.

Japan ziet zich door de oplopende spanningen in de regio gedwongen om fors te investeren. Zo claimt China gebieden in de Oost-Chinese Zee, heeft Rusland onlangs z'n aanwezigheid vergroot op een eiland dat na de Tweede Wereldoorlog van Japan werd afgenomen en is er de constante dreiging vanuit Noord-Korea.

Daarnaast moderniseert China zijn strijdkrachten. Van oudsher legde het land de nadruk op de landstrijdkrachten. De laatste jaren investeert China veel geld in de marine, de luchtmacht en in cyberoorlogsvoering. Deze maand maakte China bekend meer uit te geven aan vliegdekschepen.

Koude oorlog?

De Amerikaanse vice-president Pence sprak eerder al van een mogelijke koude oorlog in Azië. Zo heeft Zuid-Korea vorig jaar een raketafweersysteem geplaatst, tot woede van de Chinese overheid die reageerde met economische sancties.

Japan heeft sinds de Tweede Wereldoorlog een pacifistische grondwet. Het leger mag alleen worden ingezet voor de verdediging van Japan. Sinds een paar jaar wordt het artikel door de huidige regering van premier Abe anders geïnterpreteerd. Die vindt dat Japanse leger ook bondgenoten mag bijstaan in het buitenland. In de praktijk gaat het dan vooral om de Verenigde Staten, Japans belangrijkste bondgenoot.

Om zich in de regio beter te weren, investeert Japan ook in kunstmatige intelligentie en onderwaterdrones.