'Voor veel huishoudens is het inkomen van de vrouw nog altijd extraatje'

Emancipatiebeleid

In tien jaar tijd is het aantal vrouwen dat economisch zelfredzaam is gegroeid. In 2007 was het nog 54 procent, nu ligt dat op 66 procent.

De overheid heeft jarenlang met emancipatiebeleid geprobeerd om vrouwen meer aan het werk te krijgen, zodat ze economisch zelfstandig worden. Dat is volgens de overheid geen overbodige luxe, omdat met het toenemend aantal scheidingen ook de kans op armoede voor vrouwen groter wordt.

Toch sluit het beleid niet aan bij het idee dat veel mensen hebben over een goede relatie, blijkt uit dit onderzoek. Zeker bij lange relaties verandert het gevoel van 'ieder voor zich' langzaam in 'wij samen'.

"En dan zijn sommige respondenten strikt genomen financieel afhankelijk van hun partner, maar voelt dat niet zo. Ze vinden dat het er in relaties niet toe doet, zegt SCP-onderzoeker Wil Portegijs.

Volgens haar is het belang van economische zelfstandigheid vooral benadrukt door te wijzen op het risico van een scheiding, en is het daarmee gekoppeld geraakt aan iets waar mensen in een relatie niet aan willen denken.

"Stellen denken vaak: zolang wij genoeg verdienen met z'n tweeën is het goed. Dat is bij moderne tweeverdieners wel anders hoor. Er zijn vrouwen die zeggen: Ik moet er niet aan denken om deeltijd te werken. Maar hoewel vrouwen hoger opgeleid zijn dan mannen, zijn zij nog steeds een uitzondering."