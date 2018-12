Defensie knalt erop los op de hei: oude handgranaten vernietigd

Het knalt deze dagen flink in de omgeving van Oldebroek. Defensie brengt daar zeker vierhonderd handgranaten tot ontploffing. Het gaat om munitie die door Defensie niet meer gebruikt kan worden en daarom vernietigd moet worden.

Met de granaten zijn tests gedaan om te bekijken of er in het veld veilig mee gewerkt kan worden. En nu moeten ze onschadelijk gemaakt worden. "De kwaliteit van de granaten kan niet meer gewaarborgd worden", zegt munitietechnicus majoor Klaver tegen Omroep Gelderland.

Veiligheid voor alles

De explosieven worden daarom ook niet meer vervoerd naar een andere locatie, maar op de basis in Oldebroek tot ontploffing gebracht. "We weten niet exact hoe de springstof die erin zit, eraan toe is. Veiligheid voor alles, dus wordt het ter plaatse gesprongen", beschrijft Klaver het proces.

Vanmorgen werden de eerste negentig granaten in drie verschillende springladingen tot ontploffing gebracht. "Iedereen heeft z'n handen en voeten nog, dus het is veilig verlopen", vat Klaver het samen. Het knallen gaat ook morgen nog door.

Laag zand voor de demping

Om de overlast te beperken en het lawaai te dempen, worden de explosieven steeds onder een grote berg zand gelegd. Inwoners van Oldebroek, 't Harde en Wezep kunnen de knallen wel horen, zegt kampcommandant Schuurman.

De omwonenden worden op de hoogte gehouden van activiteiten die geluidsoverlast geven. "We maken nou eenmaal geluid, daar kunnen we niets aan doen. Wel proberen we de overlast zo goed mogelijk te beperken."