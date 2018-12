Twee nieuwe arrestaties in onderzoek aanslag Straatsburg

De Franse politie heeft twee nieuwe arrestaties verricht in het onderzoek naar de aanslag op een kerstmarkt in Straatsburg. Ze worden ervan verdacht een rol te hebben gespeeld bij het leveren van het vuurwapen aan dader Cherif Chekatt.

Een derde persoon, die ook verdacht wordt van het leveren van het wapen aan de aanslagpleger, verscheen vandaag voor de rechter. Chekatts ouders en twee van zijn broers werden vorige week na verhoor door de politie vrijgelaten.

Het dodental van de aanslag van vorige week liep zondag op tot vijf, nadat een 36-jarige Pool in het ziekenhuis was bezweken aan zijn verwondingen. De 29-jarige dader Chekatt kwam donderdag om in een vuurgevecht met de politie.