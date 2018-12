Na Merkel en Macron nu ook May 'te kakken gezet' in Catalonië

Na Obama, Fidel Castro en paus Franciscus gaat nu ook Theresa May met de billen bloot. De Britse premier is toegevoegd aan de caganer-collectie, het poepende poppetje dat traditiegetrouw in de Catalaanse kerststal staat. Ook David Bowie die zijn behoefte doet behoort tot de nieuwkomers.

De afgelopen eeuw werd het steeds populairder om beroemdheden letterlijk te kakken te zetten. Het wordt als een eer gezien, omdat alleen de grootste beroemdheden worden gekozen. Vorig jaar was het meest gevraagde beeldje de voormalig politieke leider van Catalonië, Carles Puigdemont. Op het lijstje met de meest verkochte 'kakkers'ooit staan nog altijd Angela Merkel en Donald Trump.

"Toen een artikel over de Trump-caganer in de New York Times stond, ontvingen we meer dan duizend bestellingen op één dag", zegt Sergi Alós, die de beeldjes maakt in het kleine Catalaanse stadje Torroella de Montgri.

Bekijk hier hoe de beeldjes worden gemaakt: