Nigeriaan opgepakt voor gijzeling bemanning Gronings vrachtschip

In Zuid-Afrika is een man van 28 uit Nigeria gearresteerd die wordt verdacht van ontvoering en gijzeling van de bemanning van een Nederlands vrachtschip in april van dit jaar. De Nigeriaan wordt ook verdacht van zeeroof, gebruik van geweld aan boord van een schip, kaping van een vaartuig en afpersing.

Elf bemanningsleden van het schip de FWN Rapide van de Groningse rederij ForestWave werden ontvoerd en ongeveer een maand lang vastgehouden door piraten. Het is niet duidelijk of voor hun vrijlating losgeld is betaald.

Het schip was onderweg van Ghana naar Nigeria toen vlak voor het binnenvaren in Port Harcourt in Nigeria piraten aan boord kwamen. Het schip voer onder Nederlandse vlag, maar er waren volgens de reder geen Nederlanders aan boord.

Piratenhotspot

Volgens het Openbaar Ministerie leidde een internationaal arrestatiebevel vorige maand tot de aanhouding van de Nigeriaanse verdachte. De man was op doorreis in Zuid-Afrika toen hij op 7 november werd opgepakt. Hij zit vast in afwachting van zijn uitlevering. Het is nog niet bekend hoeveel tijd de procedure in beslag neemt.

Piraterij in de Golf van Guinee komt geregeld voor: de kust voor Nigeria wordt gezien als een "piratenhotspot".

In februari werden vier opvarenden van Seatrade - ook een Groningse rederij - ontvoerd in de wateren bij Nigeria. Zij werden tweeënhalve week vastgehouden. Of voor hun vrijlating losgeld is betaald, wilde het bedrijf destijds niet zeggen.