Ondernemers volgen brexit-soap: 'Ik ga uit van een no-deal'

De brexit heeft inmiddels veel weg van een politieke soap met wekelijks een nieuwe cliffhanger. Het schouwspel met de Britse premier May in de hoofdrol is misschien interessant om te volgen, maar voor Nederlandse bedrijven kan de soap over iets meer dan 100 dagen tot flink wat drama gaan leiden.

Hans Paul Visscher heeft een bedrijf dat zich specialiseert in schoonmaakproducten. Hij aanschouwt de brexit-perikelen met argusogen. "We gaan simpelweg van een no-deal-situatie uit. Ik hoop dat het met een sisser afloopt."

In de tussentijd treft hij wel voorbereidingen. "Zo zijn wij van plan om een deel van onze voorraad in Engeland te stallen. "In verband met de douane, dan hoeven wij minder vaak het water over."

Toch is hij nog niet aan het opslaan in Groot-Brittanniƫ. "Wij vragen onze klanten wel om voor 29 maart wat meer voorraad bij ons af te nemen dan ze normaal doen, zodat zij weer even vooruit kunnen en bij ons ook de druk een beetje van de ketel afgaat."

Het bedrijf uit Zwolle is ook druk bezig om alle documenten voor de Britse markt in orde te krijgen. "Wij moeten meer Ć©n andere informatie gaan vermelden op onze producten. Daarom zijn we nu al met een automatiseringsslag begonnen."

'Slechtste scenario heel dichtbij'

Dit klinkt Linda van Beek waarschijnlijk als muziek in de oren. Zij is de brexit-expert bij werkgeversorganisatie VNO-NCW. "Wat ons betreft moeten ondernemers hopen op het beste, maar uitgaan van het slechtste. Want dat slechtste scenario komt nu heel dichtbij."

Met het slechtste scenario doelt Van Beek op een vertrek van de Britten op 29 maart volgend jaar zonder afspraken met de Europese Unie. "Omdat die datum steeds dichterbij komt en er zoveel chaos is, is een goede voorbereiding echt verstandig."

Vorige maand bleek uit onderzoek van de Kamer van Koophandel dat 81 procent van de ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk impact verwacht van een brexit. Maar slechts 15 procent is er ook daadwerkelijk goed op voorbereid.

