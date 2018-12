May: geen tweede referendum brexit, stemming in derde week januari

De Britse premier Theresa May heeft zich in het Lagerhuis nog eens stellig uitgesproken tegen een tweede referendum over de brexit. Een tweede stemming zou "onherstelbare schade" toebrengen aan het publieke vertrouwen, aldus May. Ook zou het land nog verder verdeeld raken als de brexitdiscussie opnieuw moet worden gevoerd. De oppositie reageerde met veel rumoer op de woorden van de premier.

May herhaalde in haar verklaring, die geregeld onderbroken werd door een roerige oppositie, dat de afspraken met de Europese Unie over de uittreding niet "ieders perfecte deal" zijn, maar dat dit het best haalbare resultaat is. Ze kondigde aan dat de stemming over de brexitdeal in de week van 14 januari zal worden gehouden.

Het Lagerhuis zou eigenlijk afgelopen week over de deal stemmen, maar May koos voor uitstel omdat vrijwel zeker was dat de meerderheid tegen zou stemmen.

In Labourkringen heeft het uitstel van de stemming woede gewekt. De reactie op de nieuwe datum was dan ook kritisch. De oppositie verweet May de stemming zo lang mogelijk te rekken om Lagerhuisleden te intimideren, zodat ze onder tijdsdruk voor de deal zullen stemmen. Ook zou het langdurige brexitproces het bedrijfsleven op kosten jagen, omdat bedrijven zich moeten voorbereiden op een 'no deal'.

Robuuste steun in Brussel

May praatte het Lagerhuis ook bij over de Europese Raad van afgelopen week. Daar drong ze aan op meer garanties dat de zogeheten 'backstop' voor Noord-Ierland - onderdeel van de brexitdeal - niet of zo kort mogelijk wordt toegepast.

Deze noodregeling houdt in dat het Verenigd Koninkrijk en de EU na de brexit tijdelijk een gemeenschappelijk handelsgebied zonder grenzen en tarieven blijven, waarin de Brusselse regels blijven gelden. Deze backstop is voor de oppositie maar ook voor veel brexitgezinde Conservatieven onacceptabel.

May zei dat ze in Brussel veel steun kreeg van de Europese leiders, maar Labourleider Corbyn hield het parlement voor dat May niets heeft bereikt. Hij verweet haar het land in een nationale crisis te hebben gestort.