Auto te water bij Capelle aan den IJssel, ook redder vermist

Een 75-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel is vanmiddag omgekomen nadat ze met haar auto te water raakte bij Capelle. Een 51-jarige verkeersregelaar uit Rotterdam zag het gebeuren en sprong het water in om de vrouw te redden. Hij wordt nog altijd vermist.

De auto belandde rond 14.00 uur in de Hollandsche IJssel. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. De bestuurder en de redder die het water in ging, verdwenen onder water.

Volgens burgemeester Peter Oskam begon daarna een grote reddingsactie met vier duikteams en een sonarboot. Zo'n vijftig hulpverleners werden daarbij ingezet. De auto werd even na 15.00 uur gevonden door de sonarboot. Duikers hebben de vrouw uit het voertuig gehaald. Zij heeft het ongeluk dus niet overleefd.

Spoorloos

De verkeersregelaar die haar achterna sprong, is nog altijd spoorloos. Er wordt nog naar hem gezocht, maar de reddingsactie is inmiddels gestaakt. "We gaan er niet meer vanuit dat we de meneer nog gaan redden", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Hij geeft aan dat zijn overlevingskans "nihil" is, vanwege de harde stroming en de lage temperatuur van het water.

"Het is voor iedereen uitermate teleurstellend dat het zo is afgelopen", zegt burgemeester Oskam tegen RTV Rijnmond. "Het medeleven gaat natuurlijk uit naar de nabestaanden en familieleden. Het is uitermate triest dat je 's morgens van huis gaat, iemand probeert te redden en dat je er dan zelf niet meer levend uitkomt. Dat is natuurlijk uitermate onverkwikkelijk."