'Jumbo zette extra uitzendkrachten in om staking te breken'

Zo'n 150 medewerkers van de distributiecentra van Jumbo zijn met vier bussen naar de rechtbank in Den Bosch gekomen. Daar diende vandaag een rechtszaak van de vakbonden FNV en CNV tegen het supermarktconcern.

De bonden beschuldigen Jumbo van het breken van een staking in april van dit jaar. Extra uitzendkrachten zouden toen zijn ingezet om er zeker van te zijn dat het werk kon doorgaan. Dat is volgens de vakbonden in strijd met het stakingsrecht. Jumbo is zich van geen kwaad bewust: "Op drukke dagen wordt er wel vaker geschoven met personeel", aldus een woordvoerder.

Medewerkers staakten in april - rond de Paasdagen (één van de drukste periodes voor supermarkten) - voor een betere cao. Volgens de bonden werden door Jumbo zeker acht extra medewerkers ingezet. Ook werden er mensen overgeplaatst van de afdeling kruidenierswaren naar 'vers' om - volgens de bonden - besmet werk te doen. Alles om te zorgen dat supermarkten op tijd werden bevoorraad.

Beetje door rood rijden

De bonden willen daar een uitspraak over van de rechter. Advocaat Michiel Vergouwen van de bonden: "Op het moment dat er een rechtmatige staking is, doet Jumbo gewoon iets wat de wet verbiedt. En dan kun je zeggen 'ja, we reden maar een beetje door rood met 'maar' acht mensen', een grote werkgever als Jumbo mag dat gewoon niet doen. Daar willen we duidelijkheid over."

Als de bonden gelijk krijgen van de rechter, willen ze een schadevergoeding van Jumbo van een half miljoen euro wegens onder meer reputatieschade en gemaakte kosten voor het organiseren van de staking.

'FNV voor zichzelf bezig'

De sfeer tussen Jumbo en de FNV is verziekt sinds de supermarkt niet meer praat met de vakbond over een cao. De woordvoerder van de keten ziet deze zaak als een uitvloeisel daarvan: "We hebben de indruk dat het meer gaat om de positie van de bonden zelf dan om het belang van Jumbo-medewerkers."

"De bonden hebben zich dit jaar een onbetrouwbare partner getoond, zijn weggelopen van de onderhandelingstafel en hebben direct gegrepen naar het actiewapen. Toen hebben wij - samen met de ondernemingsraad - een avr (arbeidsvoorwaardenregeling) opgesteld. Inmiddels heeft 80 procent van de medewerkers die avr getekend. Die is dus gekomen in plaats van een cao. Dat zit de FNV blijkbaar erg dwars. Deze rechtszaak wordt duidelijk aangegrepen om weer voor onrust te zorgen."

De woordvoerder van Jumbo maakt ook duidelijk dat een weg terug - naar een cao - er niet meer is. "De avr blijft." De rechtbank in Den Bosch doet op 24 januari uitspraak in deze zaak.