Meer aandacht nodig voor schoolexamens na debacle VMBO Maastricht

Volgens de commissie is het aanbod van toetsen op veel scholen nu te groot, waardoor het schoolexamen op sommige plekken een "verzameling tussentoetsen is die leerlingen bij de les moet houden". Dat maakt het registreren van resultaten complex en gevoelig voor fouten.

Het schoolexamen, dat samen met het centraal examen het eindexamen vormt, is "een ondergeschoven kindje" geworden. Volgens de commissie leggen scholen te veel nadruk op het eindexamen, en moet de inspectie meer aandacht gaan vestigen op het schoolexamen. De VO-Raad zou scholen hierover moeten gaan voorlichten.

Ook moeten er per vak zogenaamde 'examenexperts' moeten komen. Dat zijn docenten die zich richten op het maken van goede schoolexamens voor een vak. Zij zouden ook moeten samenwerken met docenten van andere scholen, vindt de commissie.

'Geen grootschalige onregelmatigheden'

De VO-Raad zegt in een reactie dat het schoolexamen is ondergesneeuwd door de sterke focus op het centraal examen. "Besturen, schoolleiders en docenten moeten weer de ruimte nemen en krijgen om het schoolexamen een volwaardige plek te geven in het onderwijs." Daarover gaat de VO-raad in gesprek met de overheid en de Onderwijsinspectie.

De commissie kreeg geen signalen van grootschalige onregelmatigheden op andere scholen dan het VMBO Maastricht. Maar áls er onregelmatigheden zijn, worden die onvoldoende aan het licht gebracht en gecorrigeerd, zegt de commissie.

Morgen aan de slag

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen laat weten de aanbevelingen van de commissie waardevol te vinden. "Scholen zouden er bij wijze van spreken morgen al mee aan de slag kunnen." Ook wil het ministerie de scholen gaan helpen bij het aanstellen van examencommissies.