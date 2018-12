Hennepbende Almelo was geoliede criminele organisatie met 50 mensen

De verdachten die in september in Almelo zijn aangehouden voor betrokkenheid bij hennepteelt, maakten deel uit van een geoliede machine. Twee agenten waren ook hierbij betrokken, blijkt vandaag bij eerste voorbereidende rechtszittingen.

Vandaag en morgen moeten dertien verdachten zich melden bij de rechtbank voor een eerste rechtszitting. In totaal gaat het OM bijna vijftig mensen vervolgen voor betrokkenheid bij de grootschalige hennepteelt. Het dossier beslaat 18.000 pagina's.

Het OM ziet de verdachten als leden van een criminele organisatie. Die maakte zich onder meer schuldig aan witwassen en aan hennepteelt in minstens vijftien kwekerijen, waaronder een in Belgiƫ.

Elektricien

Zo was er volgens justitie een kopstuk bij de wietbende. Daarnaast was er iemand die de contacten onderhield met huurders van huizen met kwekerijen, een contact voor de afnemende coffeeshops en een elektricien die alle apparatuur aansloot in de kwekerijen.

Ook was er een lid van de bende dat volgens het OM contact onderhield met twee agenten, die veelvuldig informatie lekten.

Tegen de verdachten is volgens het Openbaar Ministerie veel bewijs. Zo verklaren verdachten belastend over elkaar. Ook zijn er verschillende afgeluisterde gesprekken waaruit de rolverdeling zou blijken, schrijft RTV Oost.

In de vroege ochtend van 4 september werden huizen opengebroken met explosieven en speurhonden ingezet om contant geld en drugs op te sporen. Dat gebeurde in woningen, loodsen, winkelpanden en garageboxen. 400 man waren bij deze actie betrokken.