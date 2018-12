Nederland houdt drie driesterrenrestaurants

Nederland is twee tweesterrenrestaurants en twaalf restaurants met één ster rijker. De sterren werden vanmorgen bekendgemaakt in het De La Mar Theater in Amsterdam.

Tijdens de presentatie van de Michelingids 2019 vanmorgen kregen restaurant Sabero in Roermond en Pure C uit Cadzand er een tweede ster bij. De drie restaurants met drie sterren houden deze dit jaar vast, Inter Scaldes in Kruiningen, De Leest in Vaassen en De Librije in Zwolle.

Twaalf restaurants hebben hun eerste Michelinster gekregen: Flicka in Kerkdriel, Voltaire in Leersum, De Rozario in Helmond, The Millèn in Rotterdam, Olivijn in Haarlem, O&O in Sint Willebrord, Rijnzicht in Doornenburg, De Loohoeve in Schoonloo, Bougainville in Amsterdam, Monarh in Tilburg, Restaurant 212 in Amsterdam en Oonivoo in Uden.

"Wat meteen opvalt, is de opmars van talentvolle chefs die op jonge leeftijd aantonen dat op klasse geen leeftijd staat", zegt Michelin in een persbericht. De chefs van de drie driesterrenrestaurants noemt de gids "als inspirator van de nieuwe generatie chefs".

Elf restaurants raken hun ster kwijt, onder meer in Weert, Drachten, Zutphen en Oss. In totaal heeft ons land nu 89 restaurants met één ster, 18 met twee en dus drie met drie.