Nederlandse advocaat vermoedt politieke spelletjes bij ontslag in Cambodja

Koppe erkent via zijn advocaat Britta Böhler dat hij niet meer geregistreerd stond in Nederland. Omdat hij het te druk kreeg met de verdediging van zijn cliënt in Cambodja had hij zijn advocatenpraktijk in Amsterdam stopgezet, waarop hij per 1 januari 2016 werd uitgeschreven bij het tableau in Nederland. Maar volgens Koppe was dit in Cambodja allang bekend. Böhler schrijft in een bezwaarbrief dat inschrijving in het land van herkomst volgens de regels bovendien alleen vereist is op het moment van in dienst treden.

Verder valt in de brief te lezen dat de Cambodjaanse advocatenorde er geen zuivere motieven op nahoudt om aan te sturen op het ontslag van Koppe. Böhler stipt aan dat de president van de Cambodjaanse orde, Suon Visal, in het verleden is ontslagen als lid van het advocatenteam, vanwege "ondermaatse" prestaties als lid van de verdediging. Bij het ontslag speelde mee dat hij niet werd vertrouwd door zijn cliënt, Nuon Chea, en de advocaten. Het vermoeden bestond dat Visal een infiltrant was van de regerende Cambodjaanse Volkspartij.